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بوينج تبدأ إنتاج مروحيات أباتشي للجيش الهندي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 4:50 م

ذكرت شركة بوينج الأمريكية، الرائدة في مجال الطيران اليوم الأربعاء، أنها بدأت إنتاج مروحيات أباتشي، ليتم تسليمها إلى الجيش الهندي.

وستسلم الشركة ما مجموعه ست طائرات أباتشي، طراز "إيه.إتش-64 إي" للجيش الهندي، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

و"أباتشي إيه إتش-64" هي واحدة من أكثر المروحيات القتالية، متعددة الأدوار تقدما في العالم، ويستخدمها الجيش الأمريكي.

وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت في يونيو الماضي بأن الهند أجازت شراء ثلاثين طائرة مسيرة عسكرية من الولايات المتحدة، في أول خطوة من نوعها على الإطلاق، لتعزيز دفاعاتها البحرية والبرية.

واتخذ مجلس مشتريات الدفاع بالهند، قرار إجازة شراء مسيرات "ام كيو-9 بي بريداتور".


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