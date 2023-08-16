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إيران: سنستخدم الأصول المفرج عنها في تعزيز الإنتاج

وكالات
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 1:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 1:37 م

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله، اليوم الأربعاء، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

ويقول مسئولون أمريكيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود، وستُستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء أو الدواء، بحسب وكالة "رويترز".

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قد أعلن، السبت الماضي، رفع الحظر عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مضيفاً أنها ستُستخدم في شراء "سلع غير خاضعة لعقوبات".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي حينها، إن إيران لن يمكنها استخدام الأموال سوى من أجل "شراء الأغذية والأدوية والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج".

وتُقدر الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بنحو ستة مليارات دولار.


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