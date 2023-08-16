إزالة تعدي على أملاك الدولة والزراعات خارج الحيز العمراني بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ حملة إزالة تعدي بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خارج الحيز العمراني في مركز ومدينة الزقازيق، مشيرًا إلى تطبيق القانون على المخالفين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال، في بيان اليوم، إنه قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون؛ سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.