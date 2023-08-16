الأهلي يكثف محاولاته لإقناع أحمد قندوسي بالرحيل

يسعى مسئولو الأهلي لحسم ملف أحمد قندوسي، لاعب الفريق من أجل توفير مقعد لاعب أجنبي لصفقة المهاجم الجديد، حيث تُجرى عدة محاولات لإقناع اللاعب الجزائري بالموافقة على أحد عروض الرحيل المتوفرة له حاليًا.

وأكد قندوسي لمسئولي الأهلي استعداده للموافقة على أحد عروض الرحيل بشرط زيادة الراتب المالي، حيث يحصل اللاعب على راتب قدره 450 ألف دولار سنويًا مع الأحمر، فيما يعد مبلغ 200 ألف دولار هو أكبر راتب مالي معروض عليه حاليًا من الأندية الأخرى.

ويحاول مسئولو الأهلي التوصل لاتفاق مع قندوسي للموافقة على أحد تلك العروض، ومن بينها سيراميكا كليوباترا من مصر، مقابل زيادة راتبه عند عودته في الموسم بعد المقبل، أو تعويضه ماليًا حال الاستقرار على رحيله بعد ذلك.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير أحمد قندوسي، الذي يعد رحيله أمرًا ضروريًا حال تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي جديد يتخطى سنه 23 عامًا، خصوصًا وأن الجزائري يملك عدة عروض محلية وخارجية في الوقت الحالي.