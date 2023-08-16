 صور - محمد شريف يصل السعودية استعدادا للانضمام إلى الخليج - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أغسطس 2023 4:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

صور - محمد شريف يصل السعودية استعدادا للانضمام إلى الخليج

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 3:29 ص

وصل محمد شريف مهاجم منتخب مصر، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، استعدادًا للانضمام إلى فريقه الجديد الخليج.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الإثنين الماضي، رحيل محمد شريف عن صفوف الفريق الأحمر، بعد انتقاله إلى فريق الخليج السعودي لمدة موسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الخليج على «تويتر»، لقطات من وصول محمد شريف إلى السعودية، معلقا عليها: "جانب من وصول المهاجم المصري«محمد شريف»".

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الخليج نظيره أهلي جدة، مساء غدًا الخميس، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك