جمال الكشكي: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار تؤكد أهمية المواطن لبناء الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسبق بخطوات إدارة الحوار الوطني، مدللًا على ذلك بتفعيله لجنة العفو الرئاسي والاستجابة لطلب استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وصولًا إلى جلسة اليوم وما رفعه مجلس الأمناء من قضايا جوهرية تهم المواطن المصري.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الاستجابة السريعة لمخرجات الحوار، تحمل رسائل عدة، من أبرزها حرص الرئيس الشديد على تأكيد أهمية المواطن في فلسلفة واستراتيجية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، ثم الدعم الكامل للحوار الوطني وإدارته وكل المشاركين من القوى السياسية والتيارات الوطنية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره الكامل والقوي والعميق لمجلس الأمناء، الذي أصدر بيانًا يؤكد فيه تقديره لاستجابات الرئيس السيسي ودعمه الكامل والكبير للحوار وإدارة الحوار الوطني.

وشدد على أن هذا الأمر خلق حالة صحية جيدة في استكمال مسار الإصلاح السياسي بالشارع المصري، وفتح آفاق لم تكن موجودة من قبل، الأمر الذي اتضح في تفاعل القوى المشاركة على طاولة النقاش حول القضايا المختلفة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».