إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية التونسية وإنقاذ قرابة 630 مجتازا

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي إحباط الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية ونجدة وإنقاذ قرابة 630 مجتازا في ليلة واحدة ( قرابة 550 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين).

وفي سياق متصل، وفي إطار التصدي للعصابات المشاركة في تنظيم عمليات الاجتياز وصنع قوارب الموت، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس معززة بالوحدة المختصة والوحدة الجوية للحرس الوطني من إلقاء القبض على قرابة 20 شخصا من منظمين ووسطاء عمليات الاجتياز مفتش عنهم لصالح وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة مورطين في عمليات "اجتياز ناجم عنه الموت" كما تم حجز 50 مركبا بحريا، وسيارات، ودراجات نارية ومبلغا ماليا قدر بحوالي 650 ألف دينار.