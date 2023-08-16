محافظ الغربية: تنفيذ 482 مشروعا لخدمة الأهالي بقرى قطور وكفر الزيات وبسيون

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعًا؛ لمناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية "قطور، كفر الزيات، وبسيون".

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بكفر الزيات وقطور وبسيون.

وناقش المحافظ، مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهي (الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).

وفي مركز قطور اطلع المحافظ، على نسب تنفيذ 6 مشاريع محطات رفع جارٍ استكمالها خلال المبادرة، بالإضافة الى إنشاء 3 محطات جديدة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشين، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب، وتتمثل في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار متنوعة ومشروعات الوصلات المنزلية.

وفي قطاع التربية والتعليم، بلغ إجمالي عدد المشروعات 69 مشروعًا، وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 28 مشروعًا.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، سيتم تنفيذ 6 مشروعات، بالإضافة إلى إنشاء 6 مجمعات حكومية لتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين، فضلًا عن أنه سيتم إنشاء 28 مشروعًا في قطاع الصحة و8 مشروعات إسعاف.

وفي مركز كفر الزيات تابع المحافظ، نسب تنفيذ 9 مشروعات محطات رفع شبكات انحدار جارٍ استكمالها خلال المبادرة، وإنشاء 8 محطات رفع جديدة واستكمال مشروع محطة معالجة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعي محطة معالجة إحداهما توسعات، والأخرى جديدة، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بأقطار متنوعة ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية.

وتتضمن مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطة مياه شرب بكفر الزيات، وإنشاء محطة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 11 بئرًا ارتوازيًا، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 75 مشروعا.

وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 38 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 9 مشروعات، فيما سيتم إنشاء 7 مجمعات حكومية لخدمة أهالي بالقرى، بالإضافة إلى 32 مشروعًا في قطاع الصحة، و9 مشروعات إسعاف.

كما تابع مشروعات حياة كريمة في مركز بسيون، والتي ستتضمن استكمال محطتي رفع ضمن أعمال المبادرة، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات رفع جديده واستكمال توسعات محطة معالجة بسيون، وإنشاء محطة معالجة جديدة لخدمة القرى المحرومة، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، وتتضمن مشروعات مياه الشرب إنشاء 6 آبار ارتوازية، بالإضافة إلى مد وتدعيم الوصلات المنزلية.

وفي قطاع التربية والتعليم، بلغ إجمالي عدد المشروعات 56 مشروعًا، وفي قطاع الشباب والرياضة 42 مشروعًا، وسيتم تنفيذ 6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي، و5 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى 22 مشروعًا في قطاع الصحة، و8 مشروعات إسعاف.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم تحديد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك مشروعات لم يتوفر لها الأراضي المناسبة لاستكمال المشروعات، وجارٍ استكمالها.

ويأتي ذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات.

وعقب الاجتماع اجتمع محافظ الغربية، مع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وحاتم الصواف مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمكتب الفني للمحافظ؛ لمناقشة آليات تفعيل الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الثانية لتيسير البدء في إقامة المشروعات.

وشدد على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها تذليل جميع العقبات الإدارية والفنية التي تعرقل أعمال التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على انتهاء المعاينات الفنية ومدى صلاحية الأراضي التي تم توفيرها لإقامة المشروعات.

كما استعرض محافظ الغربية، خطط المحافظة في فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي تجريها المحافظة بتنفيذها بمراكز المرحلة الثانية.