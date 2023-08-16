الإسماعيلي: باهر المحمدي قيمته تساوي 40 مليون جنيه

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يرى صبري المنياوي، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي أن انتقال باهر المحمدي لصفوف المصري البورسعيدي مقابل 20 مليون جنيه لا تساوي قيمة اللاعب.

وأعلن المصري انتقال باهر المحمدي لصفوفه بالموسم المقبل، بعقد لمدة 4 مواسم قادمة مقابل 20 مليون جنيه.

وقال المنياوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج (ملعب الشمس):" قيمة باهر المحمدي الحقيقية تساوي 40 مليون جنيه، وانتقاله للمصري مقابل 20 مليون فقط قليل جدا ولا تساوي قيمته"."

أضاف:" قمنا ببيع عدد من اللاعبين في المريكاتو الصيفي، الإسماعيلي مديون بما يقرب من ربع مليار جنيه في سابقة لم تحدث في تاريخ النادي".

أتم:" الإسماعيلي يحتاج 4 صفقات فقط لدعم صفوفه، واستراتيجية إيهاب جلال الاعتماد على مواهب قطاع الناشئين".