البرلمان التايلاندي يختار رئيس وزراء الأسبوع المقبل

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رفضت المحكمة الدستورية في تايلاند بالإجماع التماسا لإعادة تعيين بيتا ليمجارونرات المنتمي لحزب "التحرك للأمام" التقدمي رئيسا للوزراء، حسبما ذكرت وسائل إعلام تايلاندية اليوم الأربعاء.

وسيسعى البرلمان الآن إلى انتخاب رئيس وزراء جديد في جولة جديدة من الانتخابات في 22 أغسطس، حسبما قال رئيس مجلس النواب اليوم.

وتم تأجيل التصويت، الذي كان من المقرر في الأساس إجراؤه في الرابع من أغسطس، لأن المحكمة الدستورية أرادت أولا التحقق أولا مما إذا كان يمكن لبيتا ليمجارونرات خوض انتخابات ثانية، وهو أمر يحرمه منه البرلمان.

وأخفق المرشح المؤيد للديمقراطية في الاقتراع الأول في يوليو.

وحصد حزب "التحرك للأمام" معظم الأصوات في الانتخابات قبل ثلاثة أشهر وشكل تحالفا يضم ثمانية أحزاب، وحظي بأغلبية واضحة ضمن الـ 500 مقعد في مجلس النواب.

لكن وفقا للدستور التايلاندي لا يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الـ 500 نائب فقط، بل و 250 عضو مجلس شيوخ محافظ يعينهم الجيش أيضا.

وتسبب أعضاء مجلس الشيوخ الـ 250 المعينون من قبل الجيش في عدم حصول أي مرشح على الأغلببية في يوليو.

ويرفض العديد من المحافظين بشدة حكومة تضم حزب "التحرك للأمام" لأنه يعتزم تعديل القانون الصارم المثير للجدل بشأن العيب في الذات الملكية.