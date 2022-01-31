كوريا الشمالية تدين دعوة أمريكا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول حقوق الإنسان

نددت كوريا الشمالية بشدة بطلب الولايات المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك عنيف لكرامتها وسيادتها".

ووجه كيم سون-جيونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، هذا الانتقاد للمنظمات الدولية أمس الثلاثاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن كوريا الشمالية تدين بشدة وترفض الدعوة "الخسيسة" للاجتماع من قبل واشنطن، التي تكشف عن عدائها لبيونجيانج وتوضح خلل مجلس الأمن الدولي، في ظل القمع التعسفي للولايات المتحدة.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن كوريا الشمالية سترد بحزم على أي أعمال عدائية من قبل أمريكا وستحمي سيادتها ومصالح شعبها.

وكانت أمريكا قد طلبت مع كوريا الجنوبية واليابان وألبانيا ، يوم الخميس الماضي عقد اجتماع رسمي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهو أول اجتماع من نوعه منذ ديسمبر 2017، حال انعقاده.