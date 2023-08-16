نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، ورشة عمل تدريبية للأطباء البيطريين للوحدات البيطرية المقامة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز زفتى، على استخدام أجهزة السونار الحديثة للفحص التناسلي، تنسيقا مع الجهات المعنية .



وأكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرية بالغربية، جاهزية المديرية لافتتاح وتشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية بمركز زفتى، المدرج ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأشار إلى تسلم المديرية 8 أجهزة سونار للفحص الحيواني؛ لتشغيلها بالوحدات البيطرية الثمانية الجديدة، ضمن المبادرة لتقديم خدمات مميزة لأهالي قرى مركز زفتى.



وأضاف أن الورشة التدريبية تضمنت تدريب الأطباء على استخدام الجهاز وقاموا بإجراء الفحص بأنفسهم على عدد من الحيوانات المختلفة من الأبقار، والجاموس، وأفراس، ونعاج وماعز، وتأتي هذه الورشة رغبة من المديرية في إثقال خبرات ورفع كفاءة الأطباء المرشحين لتشغيل الوحدات، لتقديم خدمات مميزة لأهالي قرى زفتى.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أنه في سياق آخر نفذت المديرية ندوة تعريفية عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ودورة الهام في دعم مربي الثروة الحيوانية.



وشملت الندوة، العديد من نقاط التثقيف والتوعية والنقاش منها أنواع الحيوانات التي يتم التأمين عليها بالصندوق، وأسلوب وكيفية التأمين على الحيوانات ورسومه، وأوجه استحقاق صرف التعويض عن الحيوان المؤمن عليه وقيمته، والخدمات التي تقدم للحيوان المؤمن عليه بالرعاية والعلاج من خلال الوحدات البيطرية، وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وقيم مالية مميزة،

وإمكانية تقديم القروض لإحياء مشروع البتلو من خلال تعاون الصندوق مع البنك الزراعي المصري والأهلي المصري.