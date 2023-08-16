الحكومة الألمانية تبحث تقنين الاستخدام الترفيهي للقنب

من المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء الألماني مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لتقنين القنب الترفيهي صباح اليوم الأربعاء.

ويريد وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ تقديم مشروع القانون في مؤتمر صحفي في برلين ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش) بعد اجتماع مجلس الوزراء.

وينص مشروع قانون على أن حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وزراعة ثلاثة نباتات كحد أقصى للاستخدام الشخصي سيكون قانونيا.

ومن المقرر توفير القنب من خلال اتحادات خاصة، تسمى نوادي القنب. ومع ذلك ، لا يمكن استهلاك القنب في النوادي أو داخل دائرة نصف قطرها 250 مترا من المرافق ، وفقا لمشروع القانون.

ومن المرجح أن يتغير مشروع القانون، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد، حيث يناقشه البرلمان الألماني (بوندستاج)، بعد العطلة الصيفية. ومن المقرر أيضا أن يناقش مجلس الشيوخ في البرلمان الألماني (البوندسرات) مشروع القانون.

ومع ذلك، ووفقا لوزارة الصحة، فإن القانون لا يتطلب موافقة من البوندسرات.

ويهدف المدافعون عن القنب في الحكومة الائتلافية الألمانية إلى إضفاء الشرعية على المخدر هذا العام.