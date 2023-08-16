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تراجع معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 15 شهرا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 11:23 ص
أظهرت إحصاءات رسمية اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ 15 شهرا في يوليو الماضي، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن مؤشر أسعار المستهلكين سجل 8ر6% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 9ر7% في يونيو الماضي.

وهذا يعد أدنى مستوى للتضخم منذ فبراير 2022.

وكان المحللون قد توقعوا أن يسجل معدل التضخم 7ر6% خلال الشهر الماضي.

وقال نائب رئيس القسم المعني بالأسعار في مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى ماثيو كوردير "تباطأ التضخم للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الغاز والكهرباء".

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