انتقدت الإعلامية بسمة وهبة؛ ظاهرة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال الآونة الأخيرة، واصفة ما يحدث اتجاه الأسر المصرية وذويهم من الطلبة بـ «المصيبة والكارثة».

ونوهت خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الثلاثاء، إلى سيطرة ما أسمتهم «تجار الأزمات» على تحديد أسعار الكتب وخلق سوق موازية، متسائلة: «ليه كل حاجة حوالينا أصبح فيها سوق سوداء؟ أنتوا بتعملو ليه كدا في الشعب المصري، جمع الفلوس بقا على حساب جيوب المصريين».

وأشارت إلى تخطي أسعار الكتب الخارجية حدود الخيال، حسب وصفها، قائلة: «الكتاب اللي كان بـ 20 و 30 جنيها النهاردة بـ 600 جنيه لعيل صغير في ابتدائي! يعني اللي عنده 3 أو 4 أولاد يعمل إيه! حرام عليكم يشتري بـ 5 آلاف جنيه كتب خارجية في الترم».

واستنكرت بلوغ سعر كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 840 جنيها، مستشهدة على ذلك برواية أحد العاملين بفريق إعداد البرنامج، قائلة: «معانا زميلنا بنته راحت تشتري كتب خارجية لقت كتاب الرياضيات بـ 840 جنيها! طيب هو بيقبض كام علشان يشتري باقي المواد في ترم واحد، الناس تعمل إيه وتدفع منين! هنلاقيها من تجار السلع الغذائية ولا الدخان ولا الكتب!».

وهاجمت ظاهرة تفشي جشع وطمع التجار الذين يسعون لاستثمار الظروف الطارئة لجمع المال على حساب المواطن البسيط، قائلة: «ارحموا الناس، الناس ماتت واتخنقت خلاص وبعدين تلبسوها للبلد، للأسف الدولة بريئة من ارتفاع الأسعار، كل واحد يتحكم في سلعة النهاردة عايز يأكل جيوب المصريين».