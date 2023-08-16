أهدت الإعلامية سلمى صباحي أغنية «برة الشرنقة» للشاعر الراحل شوقي حجاب.

وجاءت كلمات الاغنية، للشاعر الراحل عن عالمنا خلال يوليو الماضي؛ كالآتي:

أنا بقى بقى حاجة محندقة

قاعدة مزنقة جوة الشرنقة

نفسي أخرج برة الشرنقة

برة الشرنقة دنيا مزوقة

دقدقة نقنقة مأمأة زقزقة

شمس مشقشقة وأنا مزمزأة

أصل أنا بقى حاجة محندقة

قاعدة مزنقة جوة الشرنقة

نفسي أخرج بقى برة الشرنقة

إمتى الشرنقة تبقى مفلقة

وأطير بقى بقى

وأبقى مبحلقة

عيني مبرقة

ودني مطرطقة

شوقي حجاب، شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات. على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه، وفقًا لتعريفه على موقع (السينما).

ولد شوقى حجاب شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

ابتكر شوقى العديد من شخصيات العرائس للأطفال والتى لاقت نجاحا كبيرا، منها شخصية "أرنوب" وهو قفاز أصفر مصنوع من التريكو وله أذنان ويجسد شخصية الأرنب كثير الأسئلة، فهو يسأل الناس من حوله ببراءة شديدة ويتكلم بصوت الفنان "طلعت عطية"، ثم قدم شخصية "دبدوب" وهو قناع كامل يرتديه الفنان سيد محمد ويجسد به شخصية دب طيب القلب، يفاجئ المحيطين به بأفعاله وأفكاره وكان هذا الدب يحمل معه دائما صندوقا يضع به أشياء متنوعة، وشخصية "دقدق" وهو خيال مآته لشخصية غير مصرية ابتكرها شوقي، تحلم دائما وتكره أن يعاملها الناس كخيال مآته، وتتمنى أن يتعاملوا معها ككائن له قيمة وشخصية محترمة.

وشخصية "ضاضا العضاضة" وهى فارة قراضة تخطف أى شيء من حولها وتحاول أن تبدو فى منتهى البراءة، وشخصية "الغزالة لا لا" بطلة لمسرحية تحمل اسمها، وهى عبارة عن عروسة من القفاز، تعيش فى مجتمع متخلف لقبيلة متزمتة، تحرم السهر والغناء والتعليم والكهرباء، والشخصية الأشهر "بقلظ" وهو شخصية لطفل يشبه الطفل الإيطالى بينوكيو الذى تمدد أنفه ويزداد طوله كلما كذب، صنعه على هيئة أراجوز مصري، وغيرها من الشخصيات مثل "بسبس هو، فركش وفرفوشة، كوكى كاك".