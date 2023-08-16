القبض على ألماني يشتبه بأنه تاجر مخدرات في مايوركا الإسبانية

ألقت الشرطة الإسبانية في جزيرة مايوركا القبض على شخص ألماني يُحْتَمَل أنه تاجر مخدرات.

وأعلنت الشرطة في بالما عاصمة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن الرجل - 28 عاما، كان يحمل كميات كبيرة من المخدرات، وأوضحت أن واقعة القبض على الرجل تمت يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن السلوك اللافت للرجل هو ما أثار شكوك أفراد الشرطة.

كان الألماني يقود شاحنة بالقرب من حانة الشاطئ في الليل، وعندما رأى الشرطة استدار محاولا الإفلات من رصد الدورية له، لكن المحاولة فشلت وأصدرت الشرطة تعليمات له بإيقاف السيارة. وعندما اقترب أفراد الشرطة من قائد السيارة ألقى حقيبة صغيرة تحوي مخدرات تحت المقعد المجاور لمقعد السائق.

وخلال عملية التفتيش عثر أفراد الشرطة على 20 كبسولة تحتوي على الكوكايين كما عثروا بحوزته على ماريجوانا وحشيش وعقار الإكستازي وعقاقير أخرى.

وافترضت الشرطة أن الرجل تاجر مخدرات لأنه كان بحوزته أيضا ميزان حساس و450 يورو أموالا سائلة.

ولم يتم التعرف بعد على الولاية الألمانية التي ينحدر منها الرجل، وما إذا كان يقيم في مايوركا بشكل دائم.