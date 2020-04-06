ارتفاع كبير في عدد مشروعات الإسكان الجديدة بأمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، بعد تراجعه بشدة في الشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 3.9% إلى ما يعادل 1.452 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 11.7% إلى ما يعادل 1.398 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات إلى 1.448 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي مقابل 1.434 مليون وحدة سنويا في يونيو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء والذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي بنسبة 0.1% إلى ما يعادل 1.442 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 3.7% سنويا إلى ما يعادل 1.441 مليون وحدة سنويا خلال يونيو الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد التراخيص إلى ما يعادل 1.463 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.440 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.