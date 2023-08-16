وزير الخارجية الأمريكي: سنوطد العلاقات الدفاعية مع اليابان وكوريا الجنوبية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اليابان وكوريا الجنوبية حليفان قريبان لواشنطن وأن القمة التي ستجمعهم في كامب ديفيد ستناقش توطيد العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي أذاعته قناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تأتي في وقت يتسم بالكثير الأزمات وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن المطلوب هو تقوية العمل الجماعي وتحقيق رؤية مشتركة وضمان الأمن والاستقرار وحرية الملاحة من خلال التنسيق مع الشركاء.

وأشار إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية حلفاء قريبيون لواشنطن، وتعزيز علاقاتنا الثلاثية يصب في صالح شعوبنا والعالم أجمع، بالإضافة إلى أنه يدعم الرؤية المشتركة.