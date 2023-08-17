لجنة وزارية لمتابعة توريد وصرف الأسمدة بالوادى الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن لجنة الأسمدة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، أجرت مرور على الجمعيات الزراعية والوحدات الزراعية لمتابعة موقف الأسمدة في نطاق محافظة الوادي الجديد وحل المشكلات والعقبات التي تواجة كارت الفلاح، ومتابعة آليات صرف الاسمدة والإلتزام بتعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة.

وقال المرسي، إنه تم المرور على الجمعيات الزراعية بحضور المهندس محمد كامل، مدير عام التعاون الزراعى، والمهندسة نجلاء حسن السعداني، المدير التنفيذي لكارت الفلاح.

وأشار إلى أن لجنة الأسمدة مشكلة بالقرار الوزاري رقم 648 لسنة 2011 لمتابعة توريد وصرف الأسمدة على قطاعات وزارة الزراعة الثلاث الائتمان، الإصلاح، الاستصلاح.