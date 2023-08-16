متحدثة الخارجية الروسية تسخر من تصريحات بايدن: الكلام ببلاش

سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول خفض الدين العام الأمريكي، قائلة إن «الكلام مجاني ويمكن لأي أحد أن يتفوه به».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، جاء ذلك في تعليق لـ«زاخاروفا»، على فيديو للرئيس الأمريكي، نشرته بقناتها الرسمية على تطبيق «تليجرام».

وقالت: «أعرف أنا الأخرى شخصين خفضوا الدين القومي للولايات المتحدة بمقدار 12-15 كوادريليون دولار، ربما تعرفهم أنت أيضا، موجودون في فناء كل منزل بالمناسبة».

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة لولاية ويسكونسون، بأنه «أول من خفض الدين العام الأمريكي بمقدار 1 تريليون دولار و700 مليار دولار».

وازداد الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية، على العكس من ذلك، بمقدار 3.84 تريليون دولار، حتى دون الأخذ بعين الاعتبار رفع سقف الدين الجديد المعتمد في عام 2023 بمقدار 1.8 تريليون دولار.