كشف الأرجنتيني خيراردو مارتينو «تاتا» المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة فيلادلفيا يونيون اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات.

ومن المقرر أن يستضيف فريق فيلادلفيا يونيون نظيره إنتر ميامي على ملعب تشيستر، في الثانية صباح اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الدوريات.

وسيقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تشكيل فريقه إنتر ميامي، في مواجهة فيلادلفيا يونيون اليوم الأربعاء، كما سيشارك أيضًا زميليه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

Tonight’s Starting XI vs Philadelphia Union#PHIvMIA | 7PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/urGxFQ9t8n