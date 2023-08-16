الجزائر تنضم رسميا إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

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أعلنت الجزائر انضمامها رسميا إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، فضلا عن التصديق على اتفاق احتضانها مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

ووفقا للعدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية الجزائرية، انضمت الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972.

وتلزم هذه الاتفاقية كل الأطراف الموقعة بالحفاظ على سلامة الأرواح البشرية لدى مناولة الحاويات ونقلها، إلى جانب تسهيل النقل الدولي للحاويات.

كما تضمنت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي المؤرخ في 31 يوليو الماضي؛ ويتضمن التصديق على الاتفاق بين الحكومة الجزائرية و منتدى الدول المصدرة للغاز بشأن احتضان مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الموقع ب الجزائر العاصمة بتاريخ 26 يناير 2023.

كانت الحكومة الجزائرية قد أبرمت يناير الماضي، اتفاقية مع منتدى الدول المصدرة للغاز، لاحتضان مقر معهد الأبحاث التابع للمنتدى ب الجزائر العاصمة.