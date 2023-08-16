رئيس وزراء فنلندا السابق ينضم إلى السباق الرئاسي

انضم رئيس وزراء فنلندا السابق، ألكسندر ستوب إلى السباق لكي يصبح رئيس البلاد، في انتخابات، من المقرر أن تجرى في يناير المقبل.

وأعلن ستوب، الذي يتولى حاليا منصب مدير "كلية الحوكمة العابرة للحدود" في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا عن ترشيحه اليوم الأربعاء، بعد أن طلب منه حزب الائتلاف الوطني الحاكم، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يكون مرشحا للحزب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتولى ستوب (55 عاما)، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عامي 2014 و2015، العديد من المناصب الوزارية، منذ عام 2008، وأيضا عمل في بنك الاستثمار الأوروبي.

ومن المقرر أن يخوض صراعا شاقا ضد المرشحين، من بينهم محافظ البنك المركزي، أولي رين ووزير الخارجية السابق، بيكا هافيستو.