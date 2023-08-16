الشرطة الكورية الجنوبية: تضخيم مبيعات التذاكر لمئات الأفلام خلال السنوات الخمس الماضية

قال مسؤولون في الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن مبيعات التذاكر لما لا يقل عن 323 فيلما عرضت في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية تم تضخيمها.

وأعلنت وكالة شرطة العاصمة سول النتيجة بعد التحقيق مع ثلاث سلاسل دور سينما رئيسية و 98 موزعا للأفلام بشأن 462 فيلما تم إصدارها محليا في السنوات الخمس الماضية بسبب مزاعم بأن أرقام شباك التذاكر لبعض الأفلام الناجحة قد تم تزويرها، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت وكالة الشرطة إن ما مجموعه 69 مسؤولا من سلاسل المسارح و 24 موزعا للأفلام أحيلوا إلى النيابة يوم الإثنين كجزء من التحقيق.

وذكرت الشرطة إنه بالتواطؤ مع موزعي الأفلام ، قيل إن مسؤولي دور العرض المتهمين أدخلوا معلومات مبيعات التذاكر المتضخمة في خدمة تجميع شباك التذاكر التابعة لمجلس الأفلام الكوري من مارس 2018 إلى يونيو من هذا العام لتعزيز تصنيفات شباك التذاكر للأفلام التي تم إصدارها في دور العرض.

وتم بيع التذاكر التي أبلغ عنها المتهمون زورا في أوقات عرض معينة ، ونتيجة للتزوير المزعوم ، تم تجاوز عدد المشاهدين البالغ 67ر2 مليون مشاهد.