نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، لقاء حواري حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بقاعة المؤتمرات بالمديرية بحضور 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب.

ويأتي ذلك اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، على عقد سلسلة اللقاءات الحوارية، وتنفيذ المبادرات والأنشطة مع النشء والشباب لزيادة الوعي، خاصة مناقشة بعض القضايا والموضوعات المختلفة.

وشهد اللقاء يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور حسام بندق، أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ، وسامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد الجوهري رئيس قسم البرلمان.

ووجه يسري الديب، وكيل الوزارة، في بداية اللقاء، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على سعيها الدائم نحو صقل الشباب والنشء باللقاءات المثمرة، مؤكدًا أن هناك حرصًا دائمًا من الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور حسام بندق، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاء نتيجة لجهد كبير، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات، وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية "الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان".

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر بمثابة خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، حيث إنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية وإعلاء كرامته، والتي تصب في أهمية تقييم رقي المجتمعات وتقدمها.

وأشار إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، وهذا يتم عن طريق الالتزام بالتشريعات والقوانين والسياسات العامة التي تنظمها الدولة مع أهمية تعزيز الجهود لتحقيق العدالة والمواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف.