تامر أمين عن تجارة الترانزيت: لو طورناها في مصر هنروح في حتة تانية

علق الإعلامي تامر أمين، على ملف تطوير الموانئ من حيث البنية التحتية والأرصفة والتجهيزات والتحديث، مؤكدًا أن تعظيم تجارة الترانزينت يعد محورًا مهمًا.

وأوضح خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تطور هذا الملف، منوهًا أن اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، كان متعلقا بكيفية تعديل التطوير الذي يحدث في الموانئ، لكي تكون الموانئ المصرية جاهزة تماما لتجارة الترانزيت.

وأفاد بأن هذه التجارة تعني، أن السفن التجارية تقوم بعمل ترانزيت أو استراحة في الميناء المجهز لذلك، ويكون متوفرًا لها كافة الاحتياجات من معدات وإمدادات وخدمات، بالإضافة إلى الإصلاحات وقطع الغيار.

وأشار إلى أن هذه التجارة تقوم عليها اقتصاديات دول بأكملها بدون مبالغة أو تهويل، مستشهدًا بدولة سنغافورة، وهي دولة آسيوية صغيرة من حيث العدد والمساحة، ولكنها كبيرة الوزن جدًا في الاقتصاد العالمي، بسبب تجارة الترانزيت، وكذلك موانئ الإمارات والصين، معقبًا: «لو ده حصل في الموانئ المصرية هنروح في حتة تانية».

وذكر أن معظم اقتصاديات النمور الآسيوية قامت على تجارة الخدمات والترانزيت، منوهًا أن أبرز النماذج العربية مدينة دبي والتي تفتقر للسياحة والزراعة والمعادن والثروات الأخرى، ولكن لها مكانة اقتصادية كبيرة بسبب تفوقها في تجارة الخدمات وأصبحت عاصمة العالم، لأن كل الدول تحصل على أحسن خدمة لها.