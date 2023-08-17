شولتس: الاقتصاد الألماني لديه القدرة على التعامل مع التحديات

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن بلاده تمر بمرحلة مليئة بالتحديات، لكنها مجهزة بشكل جيد للتعامل مع المشاكل التي دفعت أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود في الشتاء.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن شولتس قوله، خلال اجتماع لرجال الأعمال في ولاية شمال الراين ويستفاليا مساء اليوم الأربعاء:" الحرب وأزمة الطاقة والتضخم وعواقب جائحة كورونا، كل هذه العوامل لن تترك شركاتكم بدون أضرار".

وأضاف المستشار الألماني، أن " مثل هذه العوامل الخارجية لا يمكن إيقافها بضغطة زر"، مصرا على أن ألمانيا " اجتازت هذه الفترة من الأزمات بصورة أفضل كثيرا مما توقعه كثيرون".

وتابع أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته الائتلافية والتي شملت توسيع واردات الغاز وتخزينه وسرعة إقامة محطات للغاز المسال ووضع حد أقصى لأسعار الطاقة، كانت دليلا على أن ألمانيا " قادرة تماما على التغلب على مشاكل عصرنا".

لا تزال ألمانيا تعاني من تسجيل ربعين من الانكماش في آخر العام الماضي ومطلع العام الحالي، وكانت وزارة الاقتصاد حذرت أول أمس الاثنين من أن "التعافي المتوقع بشكل عام لا يزال لم يتحقق في أوائل الصيف".

وكتبت الوزارة في تقريرها الشهري أن :" استمرار ضعف الطلب الخارجي والاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع معدلات الأسعار والتأثيرات الملحوظة بقوة الناجمة عن تشديد السياسة النقدية تعرقل حدوث تعاف اقتصادي أقوى".

ولا يزال من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 0.3% عن مجمل العام على أن يعاود النمو في العام المقبل بنسبة لا تزيد عن 0.8% بدلا من 1% كانت توقعات سابقة أشارت إليها.