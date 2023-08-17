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إسرائيل - أمريكا

رئيس الأركان الأمريكية يزور إسرائيل لتقييم جاهزية الجيش

من المرتقب أن يزور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إسرائيل الأسبوع المقبل.

وسوف يلتقي ميلي مع وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، بحسب ما أفاد به موقع "والا"، الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

وذكر موقع "والا" أن الزيارة ستسمح لإدارة بايدن بتقييم مدى الضرر الذي لحق باستعداد الجيش الإسرائيلي من خلال رفض بعض جنود الاحتياط المتطوعين أداء واجباتهم احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان مارك ميلي سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جهة أخرى، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون" التعليق على التقرير الذي نشره موقع "والا".

يشار إلى أن إسرائيل تشهد منذ بداية العام احتجاجات على خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها حكومة نتنياهو والتي من شأنها إضعاف القضاء.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين، تظاهروا مساء السبت الماضي، للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي في تل أبيب، ضد خطط حكومة نتنياهو والتي من شأنها إضعاف القضاء.

وتعهد أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط، بالانسحاب من الخدمة في حالة استمرار الحكومة في إصلاحاتها.