أظهرت بيانات مالية نشرت اليوم الأربعاء، اعتزام السلطات المالية في كوريا الجنوبية تقديم دعم مالي بقيمة 23 تريليون وون (17.2 مليار دولار) إضافية للشركات المصدرة كجزء من جهود دعم قطاع التصدير المتراجع في البلاد.



وأعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية مجموعة من الإجراءات للتغلب على أي تراجع حاد في صادرات كوريا الجنوبية والتي انخفضت خلال يوليو الماضي بنسبة 16.5%سنويا إلى 50.33 مليار دولار.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الصادرات الكورية تراجعت باطراد خلال الشهور العشرة الماضية، بشكل أساسي بسبب تراجع الطلب على أشباه الموصلات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.



يأتي الإعلان عن الدعم الإضافي للصادرات متفقا مع خطة الحكومة لتعزيز تنافسية صادرات 8 صناعات رئيسية منها أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية، مع السعي للحصول على عقود خارجية في 12 قطاعا منها محطات الطاقة النووية والأسلحة والتشييد والزراعة.



في الوقت نفسه، أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن الحكومة قدمت مساعدات لقطاع التصدير بقيمة 41 تريليون وون، في حين قدمت مؤسسات التمويل الموجهة مساعدات بقيمة 16.7 تريليون وون للقطاع خلال العام الحالي.