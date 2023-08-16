تضاعف عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بالقوارب منذ عام 2022

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بالقوارب خلال العام الجاري تجاوز 100 ألف مهاجر، وهو ما يعني أن عدد المهاجرين زاد أكثر من الضعف منذ العام الماضي.

وأظهر تقرير لوزارة الداخلية أنه حتى أمس الثلاثاء، وصل 100 ألف و938 شخصا إلى إيطاليا بالقوارب في عام 2023، مقارنة بـ48 ألفا و295 شخصا في نفس الفترة الزمنية في عام 2022.

وأوضحت الوزارة أن من بين هؤلاء المهاجرين، هناك 10 آلاف 290 من القاصرين غير المصحوبين بعائلاتهم، وهو أكبر عدد من القاصرين يتم تسجيله خلال نفس الفترة الزمنية، منذ عام 2017.

وأشارت إلى أنه إذا استمر وصول المهاجرين بهذه الأعداد الكبيرة، سيتجاوز عدد المهاجرين العدد القياسي المسجل في عام 2016 والذي بلغ 181 ألف مهاجر.

وأضافت وزارة الداخلية الإيطالية أن معظم المهاجرين هذا العام، جاءوا من غينيا وكوت ديفوار ومصر وتونس.