خبير علاقات دولية: اليابان تغير استراتيجيتها العسكرية من الدفاع إلى الهجوم

كشف أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، عن تغيير كبير في استراتيجية اليابان العسكرية، مؤكدًا أنها تحولت حاليًا من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما يخالف عقيدة الجيش الياباني التي تبناها في العقود الآخيرة.

وقال أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 400 صاروخ من طراز "توما هوك"، والتي تصنفها الولايات المتحدة بأنها صواريخ دفاعية.

وأضاف، أن الاستراتيجية الدفاعية هي أن اليابان تتلقى ضربات وتقوم الولايات المتحدة بالرد، لافتًا إلى وجود 43 ألف جندي أمريكي على الأراضي اليابانية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الوضع يتغير الآن في اليابان، إذ أعلنت عن استراتيجية جديدة، وهي تعزيز قدرتها الدفاعية، وألا تكون بالردع فقط، ولكن بالهجوم كذلك، لذا تفكر في تصنيع صواريخ يصل مداها لآلاف الكيلو مترات، لأنها ترى الصين خطرًا كبيرًا عليها من الناحية السياسية والعسكرية.

وأوضح سمير، أن الحماية لن تكون بالأسلحة التقليدية، ولكنها ستشمل المظلة النووية الأمريكية، ولأول مرة تدخل المفردات النووية لليابان، لأنها الدولة الوحيدة التي تم ضربها بقنابل نووية.

كما نوه بأن اليابان وقعت اتفاقيات مع حلفاء الولايات المتحدة، ومنها اتفاقية دفاع مشترك مع بريطانيا، ولأول مرة تسمح للنشر المشترك للقوات، حيث سمحت بتوسيع عدد القواعد العسكرية الأمريكية، ومن المقرر أنه بحلول 2035، سيكون هناك أكثر من قاعدة مشاة أمريكية على السواحل اليابانية.