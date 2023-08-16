ندوة عن اليوم العالمي للعمل الإنساني بمركز بنى مزار في المنيا

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عقد مركز شباب أشروبة بالمنيا ندوة عن اليوم العالمي للعمل الإنساني أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية تسعي إلي إشراك كافة الشرائح في الأنشطة المختلفة بالخطة المعتمدة.

وقال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا إن الندوة ناقشت الأسس والضوابط العامة للعمل الإنساني وأهمية التفاعل بين أفراد المجتمع.



على صعيد آخر أقيمت دورة تنس طاولة للطلائع بمركز شباب ساقولا ببني مزار بمشاركة عدد من الطلائع، بحضور مشرف النشاط، وإشراف مجلس الإدارة، ومتابعة وتوثيق مدير المركز محمود حافظ عيد.