الشرطة الألمانية تفرض مزيدا من الغرامات بحق نشطاء المناخ بعد احتجاجات في مطار برلين

أصدرت الشرطة الاتحادية الألمانية المزيد من إشعارات العقوبات ضد نشطاء في مجال المناخ بعد احتجاجات في مطار برلين في ديسمبر ومايو.

وطالبت الشرطة بما مجموعه حوالي 5330 يورو (5810 دولارات) عن الحوادث التي وقعت في 8 ديسمبر و 5 مايو.

وفي ديسمبر، تمكنت مجموعة من النشطاء من عبور المحيط الأمني للمطار للاحتجاج من أجل المزيد من الإجراءات السياسية ضد أزمة المناخ.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية إنه تم إصدار إخطارات بتوجيه اتهامات ضد ثلاثة من المتورطين. وقالت المتحدثة إن إحدى القضايا قيد النظر بينما استأنف ناشطان القرار.

وفي مايو ، غزا متظاهرو المناخ مرة أخرى مطار برلين ورشوا طائرة خاصة بالطلاء. وتريد الشرطة توجيه الاتهام إلى سبعة أشخاص يزعم أنهم شاركوا في الاحتجاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت الشرطة بمبلغ 1060 يورو من ستة متظاهرين بسبب أفعالهم في برلين في 24 نوفمبر.

وفي هذا الاحتجاج، تمكن العديد من المتظاهرين من الوصول إلى أراضي المطار ولصقوا أنفسهم على الرصيف، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور في المطار لمدة ساعتين تقريبا، وفقا لتقرير الشرطة.