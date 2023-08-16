ضبط منشأة تعيد استخدام زجاجات المياه الفارغة وتعبئتها بمياه غير صالحة بمطروح

تمكنت مديرية التموين بمطروح من ضبط منشأة رابعة بحى الزهور، خلال أسبوعين، تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين، بغرض التربح غير المشروع.

قالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إن تقرير مديرية الصحة أكد أن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لاحتوائه على شوائب كثيرة وفطريات، وتم التحفظ جراكن المياة المعبأة، وعددهم 126 جركن سعة 10 لتر للزجاجة الواحدة.

وفي سياق متصل صادرت الحملة عدد 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المحلات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة.