 ضياء رشوان: هناك قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضياء رشوان: هناك قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا


نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 3:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 3:32 ص

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الشباب موجود في كل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني، فالشباب في التعليم وفي المجالس المحلية ومجلس النواب وفي الهوية والرياضة وغيرها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ما تم الانتهاء منه في الحوار الوطني حتى الآن سيتم رفعه للرئيس، لكن الحوار الوطني لم ينته ومستمر، وسيستأنف في جلسات عامة وبعدها جلسات خاصة، وهناك قضايا لم تناقش بعد مثل الرياضة والحبس الاحتياطي.

وكشف أن هناك مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين، وستسبب في سعادة المصريين، ستطرح على مجلس أمناء الحوار الوطني، وبمجرد التوافق عليها سترفع فورا إلى الرئيس.

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