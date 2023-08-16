أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، أن مسبار InSight التابع للوكالة، رصد تسارعا لدوران كوكب المريخ بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.

وأظهرت البيانات، التي جمعها المسبار، تزايد دوران الكوكب بنحو 4 ثوان قوسية في العام، ما يؤدي إلى قصر مدة يوم على كوكب المريخ جزءا من ميلي ثانية في العام، مشيرة إلى أن اليوم على كوكب المريخ أطول من اليوم على الأرض بـ40 دقيقة.

واستخدم الباحثون في الوكالة شبكة الفضاء العميق، وهي هوائيات ضخمة موضوعة في 3 نقاط استراتيجية على الأرض تنقل المعلومات من المهمات الفضائية، لإرسال إشارات إلى جهاز InSight بالمسبار، لتعكس بعد ذلك الإشارة إلى الأرض.

وساعدت الإشارات المنقولة الباحثين على تتبع التغيرات الصغيرة في التردد الناتجة عن تحول "دوبلر"، وهو ما يتسبب بتغيير حدة صفارات الإنذار اعتمادا على بعدها.

ويرى الباحثون أن السبب في تسارع كوكب المريخ قد يكون مرده إلى تراكم الجليد في قطبيه أو ظهور كتل اليابسة بعد تغطيتها بالجليد، مشيرين إلى أن تغير كتلة الكوكب بهذه الطريقة يمكن أن يتسبب في تسارع دورانه.