تراجع مبيعات الوقود في الهند خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، استمرار ضعف مبيعات الوقود في الهند خلال النصف الأول من الشهر الحالي بسبب هطول الأمطار الموسمية؛ ما حد من الحركة على الطرق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مبيعات الديزل (السولار) تراجعت خلال أول 15 يوما من الشهر الحالي بنسبة 9.5% شهريا وبنسبة 5.7% سنويا إلى 2.7 مليون طن، في حين تراجعت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 2.1% شهريا وزادت بنسبة 8.1% سنويا إلى 290 ألف طن.

وبالنسبة للبنزين تراجعت المبيعات بنسبة 5.2% شهريا وبنسبة 8% سنويا إلى 1.2 مليون طن.

في الوقت نفسه تشير تقديرات خبراء الأرصاد إلى أن معدل الأمطار الموسمية في الهند حتى الاثنين الماضي يقل بنسبة 4% عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.