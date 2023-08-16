الأسد يصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين بنسبة 100%

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين بزيادة بنسبة 100 %لرواتب وأجور لجميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الدولة اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان رئاسي سوري أن هذه الزيادة تسري كذلك على من يحصلون على أجورهم بالشهر أو باليومية والعمال المؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود توظيف، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتأتي زيادة الرواتب وسط انخفاض قيمة الليرة السورية،ليصل معدل الرواتب إلى 250 إلى 300 ألف ليرة ما يعادل 20 دولار.