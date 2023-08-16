قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية؛ فرضت نفسها «تريند» خلال الآونة الأخيرة؛ نتيجة المبالغات التي تشهدها مواقع التواصل بشأن الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبه، المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار كتب مواد الفصل الدراسي الأول؛ حقيقة مؤكدة وملموسة، موضحا أن مقدار الزيادة في الأسعار يتراوح بين 30 إلى 40% قياسا بالعام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع سعر الكتاب الخارجي فئة المئة جنيه العام الماضي إلى 140 جنيها خلال العام الحالي، مضيفا أن مادة رياضيات الصف الثالث الثانوي تشمل 4 كتب للأفرع المختلفة وليس كتاب واحد كما يجري الترويج لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن الكتاب مقابل 210 جنيهات للفرع الواحد.

وبشأن ارتفاع سعر مادة اللغة العربية، رد الارتفاع إلى إضافة جزء ثالث على الكتاب مقارنة بجزئيين فقط العام الماضي، قائلا: «كتاب اللغة العربية لأول مرة يتقسم على 3 أجزاء هذا العام، كان جزءان فقط العام المادي مقابل 360 جنيها، هذا العام 480 جنيها؛ بزيادة 120 جنيها».

من جانبها اتهمت الإعلامية بسمة وهبة الضيف؛ باجتزاء الحقيقة من أجل تبرير ارتفاع الأسعار، قائلة: «ولي الأمر يحسبها بالمادة وليس بالأجزاء الطبيعي أن تحسب بالمادة وحسابك غلط، ولي الأمر بيضرب الزيادة 120 جنيها في 5 مواد، يعنى لو عنده 3 أولاد يشتري النهاردة بكام!»، متابعة: «أي حاجة تخص المصريين وفيها أذى ليهم؛ لازم تكون تريند وخمسمائة مليار تريند إيه المشكلة!».