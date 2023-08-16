انخفاض أسعار المساكن في الصين الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء تراجع أسعار المساكن في الصين بشكل عام خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، شهد يوليو الماضي تراجع عدد المدن التي سجلت نموا شهريا في أسعار المساكن إلى 20 مدينة من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم في الصين، مقابل ارتفاع الأسعار في 31 مدينة خلال يونيو الماضي.

وفي الوقت نفسه، شهدت ست مدن ارتفاعا في أسعار المنازل المعاد بيعها، بانخفاض عن سبع مدن في يونيو الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وظلت أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن كبرى هي بكين وشنغهاي وقوانجتشو وشنتشن، ثابتة في يوليو للشهر الثاني على التوالي.

وفي 31 مدينة من الفئة الثانية، انخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 2ر0% عن الشهر السابق، في حين انخفضت الأسعار في 35 مدينة من الفئة الثالثة بنسبة 3ر0% شهريا.