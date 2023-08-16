أكد محمد رضا بوبو، الوافد الجديد لـ بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على تلقيه عروضًا كثيرًا الفترة الماضية لكنه فضل بيراميدز لأسباب كثيرة، مشيرًا إلى رغبته في التتويج بالكثير من البطولات مع فريقه الحالي.

قال محمد رضا بوبو في تصريحات لموقع بيراميدز:" المفاوضات طبعًا استغرقت فترة قصيرة وليست طويلة، وأوجه الشكر لـ ممدوح عيد وعمرو بسيوني لأنهما تعبا معي في المفاوضات جدًا، على ما أعتقد لم يكملا شهرًا في تلك المفاوضات، أنهيا كل شئ، وكنت مرتاح جدًا بهذا التفاوض ومن كلامهما معي".

أضاف بوبو:" أحببت النادي وأن أكون متواجدًا في وسط هذه المجموعة من اللاعبين، وأن أحقق شيئًا كبيرًا في الموسم المقبل".

وعن تفضيله اللعب لبيراميدز، على الرغم من العروض الكثيرة التي تلقاها، أجاب بوبو:" بالطبع كان لدي أكثر من عرض، لكني فضلت بيراميدز لأسباب كثيرة، لديهم فريق جيد والكثير من اللاعبين الرائعين والكبار، وشعرت برغبتي في أن أحقق شيئًا مع النادي، وإن شاء الله نقدر نحقق أشياء كثيرة من أجل النادي، لأن كل مقومات النجاح في النادي موجودة ومتاحة".

أشار بوبو:" بيراميدز نادي محترف بامتياز في كل شئ، وهذا ما شجعني على التواجد، وما سمعته من أصدقائي عن النادي شجعني أكثر من أي وقت مضى لأن أكون متواجدًا".

وعلق بوبو على صفقات بيراميدز، قائلًا:" أرى أنها صفقات كثيرة ومهمة وستفيد الفريق بشكل كبير، وأنا طموح جدًا لتحقيق شئ كبير من أجل بيراميدز، وأعتقد أن كل شئ متاح هنا للنجاح، وأن نصل لمكانة كبيرة بهذا النادي".

وعن مدى جاهزيته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، قال بوبو:" في ظل إمكانات الفريق الحالية واللاعبين والإدارة وكل المتاح في النادي، نستطيع الوصول لمنطقة بعيدة جدًا في البطولة".

أتم بوبو بالحديث عن أحلامه مع بيراميدز في الموسم المقبل، قائلًا:" حاسس إني هكون مبسوط جدًا سنين كثيرة، وممكن أقعد سنين كثيرة في بيراميدز، وأطمح الموسم المقبل في تحقيق أكثر من بطولة، وننافس بقوة على كل البطولات التي سنشارك فيها، لأننا كلاعبين وكفريق نملك إمكانات كبيرة للغاية، فلابد من أن نضع في ذهننا تحقيق بطولة أو أكثر الموسم المقبل".