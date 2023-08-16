الجيش الإيراني: الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات إيرانية مئة بالمئة

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، عن المناورات الأخيرة لقوات الحرس الثوري فى الخليج:" لقدأظهرنا تحذير الجمهورية الإسلامية على شكل مناورات، لا نجامل أحدا بشأن الجزر الثلاث(أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) وهذه الجزر هي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مئة بالمئة.

ونقلت وكالة تسنيم اليوم الأربعاء عن شكارجي قوله:إن الأعداء يحاولون دائما خلق الفوضى في هذه المنطقة لإظهار أن وجودهم مشروع، وقال: أن أساس الرسالة هي لأعدائنا الرئيسيين، وهم أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا والبريطانيون الذين يريدون إظهار وجودهم أنه شرعي بذرائع مختلفة، وأن يتواجدوا في الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الإقليمية لغرب آسيا، لكننا نقول إن وجودكم غير شرعي وعليكم مغادرة المنطقة. الرسالة الرئيسية للمناورة هي الوجود غير الشرعي للدول الغربية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "لدينا أيضا رسالة لدول المنطقة. رسالتنا هي أنكم ترون أن الجمهورية الإسلامية موجودة في المنطقة بقوة، وليس من الضروري ربط أمنكم بالدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ابتعدوا عن التبعية ولا تتأثروا بالحرب النفسية للأعداء واحذروا من تحريضكم على المواجهة مع الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "الحمد لله وصلنا إلى مستوى من القوة يمكننا إرساء أمن المنطقة حتى في المناطق البعيدة من إيران. إننا قادرون وقد أظهرنا ذلك".