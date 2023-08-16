إعادة فتح نفق في سويسرا بعد انحراف قطار داخله الأربعاء المقبل

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أعلنت شركة السكك الحديدية السويسرية "إس بي بي" عن إعاد فتح نفق جوتارد أمام حركة نقل البضائع في 23 أغسطس بعد إغلاقه جراء انحراف قطار بداخله الأسبوع الماضي.

وذكرت "إس بي بي" اليوم الأربعاء أن إصلاح الطريق سيستغرق شهورا رغم ذلك حيث تبين أن الضرر الذي لحق بالممر الغربي أكبر مما كان متوقعا في البداية. وسيتم تحويل مسار قطارات الركاب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومرت عبر النفق خلال العام الماضي حوالي 70 من قطارات البضائع التي تنتقل عبر جبال الألب السويسرية. ويعد النفق أطول ممر سكة حديد في العالم ويبلغ طوله 57 كيلومترا.

ويتم نقل كمية كبيرة من الأنابيب المعدنية والورق ومنتجات التغليف إلى الشركات الإيطالية بصفة منتظمة عبر النفق.

وتتوقع "إس بي بي" أن تغطي جميع الطرق المتاحة عبر جبال الألب بالطلب على الشحن عندما يعاد فتح النفق الأسبوع المقبل.