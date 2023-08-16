ربما تستورد الفلبين وهي واحدة من أكبر مشتري الأرز في العالم، 1.1 مليون طن متري آخر من الأرز، حتى يناير المقبل، للمساعدة في تعزيز الإمداد، وسط ظاهرة النينو، طبقا لما ذكرته مسؤولة بارزة في قطاع الزراعة في البلاد.

وذكرت ميرسيديتا سومبيلا، وكيل وزارة الزراعة أنه ربما من الضروري استيراد 500 ألف طن متري من الأرز، في الفترة من نوفمبر حتى يناير، ردا على الحدوث المتوقع لظاهرة النينو، حيث أن حوالي 200 ألف هكتار من منطقة الأرز، ربما تكون غير مزروعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها سومبيلا في جلسة استماع بالكونجرس الفلبيني اليوم ، حيث ذكرت أن إدارة الزراعة أوصت أيضا بأن يقوم المستوردون الخاصون بجلب 300 ألف طن متري من الأرز، بحلول نهاية أغسطس و300 ألف طن متري أخرى بحلول سبتمبر.

وتقول الفلبين إنه في المحادثات مع فيتنام والهند، من أجل واردات الأرز، يتم السماح للتجار من القطاع الخاص باستيراد أرز، يخضع لرسوم جمركية، بموجب قانون تم تمريره في عام 2019، وألغى ترخيص الاستيراد من هيئة الغذاء الوطنية التابعة للدولة.