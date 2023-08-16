روسيا تطرد مراسلة صحيفة بوليتيكو في موسكو

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طردت الحكومة الروسية، إيفا هارتوج، مراسلة صحيفة بوليتيكو أوروبا في موسكو، وفقا لما أعلنته الصحيفة اليوم الأربعاء.

وقالت بوليتيكو إنها المرة الأولى المعروفة التي يجري فيها طرد صحفي أجنبي من روسيا منذ أن أدى غزو أوكرانيا في فبراير 2022 إلى توتر علاقات الكرملين بالغرب.

وكان قد تم اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي، في مارس الماضي بتهمة التجسس.

وتنفي الصحيفة هذه الاتهامات، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جيرشكوفيتش "محتجز ظلما".

وذكرت بوليتيكو أن هارتوج، وهي مواطنة هولندية، قد أمضت عقدا من الزمن في إعداد التقارير من روسيا.

وقالت الشركة إنه جرى إبلاغها الأسبوع الماضي أنه لم يتم تمديد تأشيرتها وتم منحها مهلة ستة أيام للمغادرة.

وقال رئيس تحرير بوليتيكو يوروب جميل أندرليني في بيان "نشعر بخيبة أمل شديدة من هذه التصرفات، لكنها لا تقلل من التزام بوليتيكو الثابت بتغطية الحكومة الروسية وحربها في أوكرانيا".

وتابع "نأمل أن تعود إيفا وبوليتيكو إلى موسكو في المستقبل القريب لمواصلة تغطيتنا الواقعية وغير المتحيزة للسياسة الروسية".