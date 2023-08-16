ضياء رشوان يكشف أسباب مقترح زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك مقترحًا لزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «حديث الأخبار»، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك عدة أسباب وراء هذا التوجه، ومنها التقسيم الجغرافي، التمثيل السكاني، توفير الشروط الدستورية؛ لأنه كلما زاد العدد كلما كان تمثيل الحصص التي نص عليها الدستور أكبر.

ولفت إلى أن هناك دولا يكون عدد النواب فيها ثابتًا، مثل أمريكا والتي يوجد في كل ولاية نائبين فقط عنها، وهناك دول أخرى عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.

وشدد على أن تحديد العدد سيترك للسلطة التشريعية لأنها صاحبة القرار النهائي، مؤكدًا أن الحوار الوطني لا يتأت على سلطات ولكنه يقدم فكرة رئيسية تحقق مقصدًا سياسيًا متفقًا عليها.

وعقد الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، جلسة تخصصية مغلقة، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.