الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع أحمد الشيخ

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أعلن نادي الاتحاد السكندري، بشكل رسمي، تعاقده مع أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي الأسبق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري محاولاته التدعيمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال ضم عدة صفقات قوية.

وفي بيان رسمي أصدره نادي الاتحاد السكندري عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله تعاقده مع أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين متتاليين حتى صيف 2025 المقبل.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي:

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع الجناح المميز أحمد الشيخ، والعائد من تجربة الاحتراف بالدوري التشيكي، والذي سبق له تمثيل أندية مصر المقاصة والأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي.