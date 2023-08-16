أصابع الاتهام تتوجه لكباب الدجاج البولندي في نشر السالمونيا عبر أوروبا

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تشتبه السلطات النمساوية في تسبب كباب الدجاج البولندي في عدة حالات إصابة بالسالمونيلا عبر أوروبا.

وذكرت وكالة الصحة وأمن الغذاء النمساوية اليوم الأربعاء أنها تعقبت 27 حالة سالمونيلا بين فبراير ويوليو في النمسا ودول أوروبية أخرى ليتبين ارتباطها بهذا الدجاج.

وسجلت النمسا حالة وفاة بسبب السالمونيلا.

كما تم تسجيل حالات في ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا والدنمارك والنرويج، وفقا لتقرير وكالة الصحة وأمن الغذاء الصادر في أوائل أغسطس.

وسجل معهد روبرت كوخ 10 حالات إصابة في ألمانيا.

وذكر المعهد اليوم: "هناك ثلاث حالات تفشي للمرض قد تكون مرتبطة بالتقارير الصادرة من النمسا".

وتعقبت الوكالة النمساوية مصدر العدوى، مما جعلهم يوقنون بأن المصابين بالعدوى تناولوا كباب الدجاج قبل إصابتهم في مطاعم استخدمت جميعها أسياخا من بولندا.

وبحسب بيانات نظام الاتحاد الأوروبي السريع للغذاء والأعلاف، أخطرت بولندا دولا أوروبية أخرى تسع مرات بشأن كباب الدجاج الملوث بين مارس وأبريل.