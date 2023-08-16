كوريا الجنوبية واليابان تجريان مباحثات بشأن إطلاق المياه المعالجة من فوكوشيما في البحر

قال مسئول كورى جنوبى، إنه من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان مباحثات عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء لمناقشة مخاوف سول بشأن خطة طوكيو لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية، التي تعرضت للانصهار بعد زلزال وموجات مد عاتية خلال عام 2011.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن يون هيون سو، رئيس مكتب التغير المناخي والطاقة والبيئة والشؤون العلمية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول إن الهدف من المباحثات هو الانتهاء من المناقشات بشأن طلبات سول حول خطة إطلاق المياه.

وأضاف: "اجتماع اليوم يهدف للتوصل لصيغة نهائية للتفاصيل الخاضعة للنقاش".

وكانت الدولتان قد أجريتا جولتين من المباحثات لمناقشة الإجراءات اللاحقة عقب أن طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مشاركة خبراء كوريين جنوبيين لعملية مراقبة إطلاق مياه فوكوشيما.